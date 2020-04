Jugendliche beleidigen Mädchen

Zu Handgreiflichkeiten ist es zwischen vier Jugendlichen und einem Mann gekommen, der diese zur Rede stellen wollte. Die zwischen 16 und 18 Jahre alten Jugendlichen hatten am Freitagnachmittag um kurz nach 17 Uhr eine Gruppe junger Mädchen beleidigt und angepöbelt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren die drei Mädchen im Alter von elf, zwölf und 14 Jahren gerade am Rathaus Seckenheim aus der Straßenbahn gestiegen. Nach den Beleidigungen liefen sie weiter und informierten eine Mutter der Mädchen. Diese verständigte ihren Lebensgefährten, der die vier Jugendlichen aufsuchte. Das Gespräch zwischen dem Mann und den Jugendlichen führte zu einer Auseinandersetzung. Ernsthaft verletzt wurde dabei niemand. Gegen die vier mutmaßlichen Täter läuft nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung, der Lebensgefährte muss sich einer Anzeige wegen Körperverletzung stellen. pol/lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.04.2020