Jugendliche helfen Partnern in Istanbul

Anzeige

Am Ende hat doch noch alles geklappt: Die zehn Schüler der Freien Interkulturellen Waldorfschule (FIW), die ihr Sozialprojekt wegen der verschobenen baden-württembergischen Realschul-Abschlussprüfung in Deutsch bedroht sahen, reisten mit ihren beiden Betreuern für elf Tage in die Türkei.

Wie berichtet, war die Prüfungsverlegung vom 18. auf 27. April nötig geworden, weil in Bad Urach ein Umschlag mit den Deutschaufgaben vorab geöffnet worden war. Das Sozialprojekt in der Türkei hätte allerdings am 25. April beginnen sollen – was nicht mehr ging. Die Schule suchte einen Ersatztermin und buchte die Flüge um – wodurch erhebliche Zusatzkosten entstanden.

Von vornherein hatte das Kultusministerium aber Entwarnung gegeben. Für die Verlegung könnten die Schulen schließlich nichts, sagte damals eine Sprecherin auf Anfrage dieser Zeitung. Eine Kostenerstattung solle „unbürokratisch“ erfolgen. Die ursprünglichen Tickets im Wert von 2700 Euro, so FIW-Geschäftsführerin Susanne Piwecki, seien verfallen, die neuen kosteten 4500 Euro. Das Kultusministerium habe bereits zugesagt, die 2700 Euro zu erstatten. Was die Rückzahlung des Differenzbetrags angehe, sei man noch im Gespräch.