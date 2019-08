Jugendliche klären auf

Die Jugendschutzteams des Alkoholpräventionsprojekts „HaLT“ sind wieder im Einsatz: Am Samstag, 24. August, 16 bis 22 Uhr, werden sie bei der Kerwe in Sandhofen unterschiedliche Aktionen anbieten.

„HaLT“ steht für „Hart am Limit“. Die Mitwirkenden des HaLT-Projekts wollen exzessiven Alkoholkonsum bei jungen Menschen verhindern – zum einen durch präventive Jugendschutzaktionen bei Stadtfesten, zum anderen durch gezielte Maßnahmen, zum Beispiel in Form von Suchtpräventionstagen an Schulen. Die Aktion bei der Kerwe Sandhofen wird dieses Jahr zum ersten Mal angeboten.

Diskussion mit Besuchern

Bei den Jugendschutzaktionen handelt es sich um ein Peer-Projekt, bei dem ehrenamtliche Jugendliche und junge Erwachsene – die Peers, also Gleichaltrige – Menschen in ihrem Alter ansprechen. Ziel ist es, Risikokompetenz zu erlernen und die Jugendlichen zu einem verantwortungsvollen und vernünftigen Alkoholkonsum zu sensibilisieren.

Die Jugendschutzteams sind an ihren blauen Westen mit der Aufschrift „Jugendschutz“ zu erkennen. Während der Kerwe sprechen sie Besucher an und diskutieren mit ihnen über das Thema Alkohol. Die HaLT-Aktion in Sandhofen wird unter Federführung des Beauftragten für Suchtprophylaxe des Fachbereichs Jugend- und Gesundheitsamt, Timo Kläser, gemeinsam mit Caroline Brosamer vom Polizeirevier Sandhofen organisiert. Auch beteiligt sind Kooperationspartner des Mannheimer Kreisverbands der Arbeiterwohlfahrt, die Kriminalprävention und Einsatzkräfte des Polizeireviers Sandhofen. red/jor

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019