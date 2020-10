Jugendliche sexuelle belästigt - Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim.Eine 16-Jährige, die mit ihrer ein Jahr jüngeren Freundin am Freitagabend gegen 20:30 Uhr zu Fuß in der Neckarauer Straße unterwegs war, ist von einem Mann in sexueller Ansicht angesprochen worden. Laut Polizeibericht schlug der 27-Jährige dem Mädchen im weiteren Verlauf auch auf den Po. Die beiden Jugendlichen flohen daraufhin in ein nahegelegenes Geschäft und baten um Hilfe. Die Polizei wurde verständigt und der Tatverdächtige verfolgt, eine Streife nahm ihn kurz darauf in Tatortnähe fest. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.10.2020