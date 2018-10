„Jugendliche sollen eigene Positionen entwickeln“

3 Fotos ansehen Vor 35 Jahren: Peter Kurz auf einer Friedensdemo in Bonn. © Kurz

Bonn, Oktober 1983 – er war einer von Hunderttausenden: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz stand als 20-Jähriger in der damaligen Hauptstadt der Bundesrepublik in einer Menschenkette mit vielen hoffnungsvollen Demonstranten, die alle eins wollten: bloß keinen Krieg, bloß keine Atomwaffen. Es war eine der berühmten Friedensdemos in damals „sehr politisierten Zeiten“, wie Peter Kurz erzählt. „Wir fragten uns: Wie geht es eigentlich weiter mit der Welt?“ Ziel der Aktionen in Bonn, Hamburg, Berlin, aber auch in Rom, Wien oder Stockholm, die Millionen Menschen in Europa mobilisierten, war die Verhinderung des NATO-Doppelbeschlusses. Die NATO wollte Raketen mit Atomsprengköpfen wie etwa die Pershing 2 in Westeuropa stationieren. Bei einem Großteil der Menschen löste dieses atomare Wettrüsten in einer neuen Eiszeit zwischen Ost und West während des Kalten Kriegs großes Unbehagen aus – wie etwa bei Peter Kurz.

„Ich hatte damals gerade meinen Zivildienst beendet – unter anderem war ich im Jugendkulturzentrum Forum eingesetzt“, erinnert er sich. „Eine wirklich turbulente Zeit.“ Nicht nur in Bonn, sondern auch in Mannheim, wo Kurz mit 20 Jahren als Zivi arbeitete. Er ist einer von mehreren Forum-Akteuren, die in einer losen Serie in den kommenden Wochen von ihrer Zeit in der Einrichtung erzählen. Anlass ist der 40. Geburtstag des Jugendforums. Auf diese vier Jahrzehnte blicken die Engagierten zurück – von OB Kurz über Max Hohenstatt und Max Feibel als erste Gründer im C-Hub, die ebenfalls vorher im Forum aktiv waren, bis hin zu Schaho Balbas, der sich als junger Migrant dort engagiert und gerade an seinem ersten Buch arbeitet. „Es sind genau die Geschichten dieser Menschen, die das Forum so interessant machen – und auch seine Geschichte“, sagt Rainer Döhring, mit Kathrin Lämmle Leiter des Forums. Am 22. November veranstalten die beiden eine große Jubiläumsfeier.

Peter Kurz schaut gerne zurück auf die Anfänge seiner Karriere. „Ich habe die ganze Stadt kennengelernt. Als Zivi habe ich etwa die Post ausgefahren – quer durch Mannheim, von der Schönau bis auf die Rheinau.“ Für den heute 55-Jährigen war das Engagement wichtig, „es hat aber auch einfach riesigen Spaß gemacht“. So hat er etwa Themenabende der damaligen Kinokneipe mitgestaltet, viele Künstler kennengelernt. „Eine bereichernde Zeit.“

Nach dem Zivildienst ging es für das Stadtoberhaupt spannend weiter: „Ich habe 1985 als ehrenamtlicher Vorsitzender Biotopia mitgegründet“, erzählt Kurz. Mittlerweile sind die Arbeitsförderungsbetriebe eine GmbH. Sie hilft jungen Menschen ins Berufsleben. Es war eine Erfolgsgeschichte von Anfang an, wie Peter Kurz berichtet: „Im zweiten Jahr hatten wir bereits 14 Auszubildende in Vollzeit – wirklich ein Erfolg für alle.“ Bis 1999 führte Mannheims OB Biotopia an.

Wenn Kurz an das Jugendkulturzentrum denkt, dann kommt ihm nicht nur kulturelle Bildung in den Sinn, sondern auch politische. „Es gab dort das Selbstverständnis, die Jugendlichen ernstzunehmen.“ Die jungen Menschen hätten sich im Forum, so Kurz, entfalten und etwas in der Gesellschaft gestalten können, seien es Konzerte oder auch Themenabende zu politischen Fragen. „Es war sozusagen eine Erziehung zum aufrechten Gang“, sagt der 55-Jährige. „Jugendliche sollen ihre eigenen Positionen entwickeln. Das war dank des Forums möglich“ – und sei immer noch so. Die Jugendeinrichtung sei ein „unverzichtbares Angebot“, dort würden Menschen zum Nachdenken gebracht, zum Entdecken neuer Themen, neuer Beschäftigungen, so Kurz. „Das Forum gibt eine Orientierung – und das ist in der heutigen Gesellschaft wichtiger denn je.“

