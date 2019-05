Jugendliche stehlen Trampolin und Axt

Weil sie ein Trampolin, ein Fahrrad und eine Axt von einem Schrottplatz gestohlen haben, müssen sich drei Jugendliche verantworten. Ein Lkw-Fahrer, der Pause machte, beobachtete, wie das Trio am Donnerstag gegen 21.30 Uhr am Parkring über die Mauer des Geländes stieg. Als die Polizei vorfuhr, entdeckten sie die flüchtenden Jugendlichen. Alle drei wurden wenig später am Schleusenweg festgenommen. In unmittelbarer Nähe zum Tatort stellten die Beamten das Diebesgut sicher, das die Jungen im Alter von 16 und 17 Jahren auf der Flucht abgelegt hatten. Die Täter waren alkoholisiert und wurden anschließend ihren Eltern überstellt. Wegen besonders schweren Diebstahls wurde ein Strafverfahren eingeleitet. pol/lok

