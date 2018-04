Jugendliche verprügeln 34-Jährigen

Anzeige

Ein 34-Jähriger ist in Mannheim von fünf Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden. Der Mann hatte die Gruppe zuvor zweimal wegen Sachbeschädigungen angesprochen. Das Opfer erlitt Augen- und Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben von gestern am Mittwochabend gegen 23 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Rheinstraße zwischen Innenstadt und Jungbusch. Der 34-Jährige hatte zunächst gesehen, wie das Quintett eine Werbetafel am Rathaus in E 5 beschädigte und sprach die Gruppe an. Kurze Zeit später sah er, wie sich die Fünf an der nur wenig entfernten Haltestelle an zwei Fahrscheinautomaten zu schaffen machten und wies sie erneut zurecht. Daraufhin gingen die Jugendlichen mit Faustschlägen und Fußtritten auf ihn los. Zeugen des Angriffs verständigten die Polizei. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Jungbusch.

Die fünf männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 15 bis 17 Jahre alt, „süd- oder südosteuropäisches Erscheinungsbild“, sie trugen dunkle Kleidung und lange Hosen. Eine Person hatte eine Daunenweste. Hinweise an die Polizei, Telefon 0621/1 25 80. imo