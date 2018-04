Jugendlicher aus Fahrzeug heraus beschossen

Anzeige

Mannheim.Ein 14-Jähriger ist am Mittwochabend in Mannheim-Lindenhof aus einem Fahrzeug heraus beschossen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um ein Schreckschusswaffe, teilte die Polizei mit. Der Jugendliche wurde nicht verletzt.

Aus einem schwarzen VW-Touran heraus soll der maskierte Beifahrer an der Haltestelle Disterwegschule mit einer Schusswaffe auf den Jugendlichen gezielt und einen Schuss in seine Richtung abgefeuert haben. Es knallte laut und gelber Rauch soll aus der Mündung der Waffe gekommen sein. Der Volkswagen fuhr dann in Richtung Lindenhofstraße weiter.

Kurz zuvor, gegen 21.30 Uhr, war der 14-Jährige mit einem Elektroboard, einem sogenannten Hoverboard, in der Nähe der Meerfeldstraße Ecke Schwarzwaldstraße unterwegs. Der schwarze Minivan hatte sich ihm aus Richtung der Emil-Heckel-Straße genähert. Der bislang unbekannte Beifahrer war ausgestiegen und hatte den Jugendlichen aufgefordert, von seinem Gefährt abzusteigen. Der Jugendliche hatte erwidert, dass man ihn in Ruhe lassen solle. Der Minivan war zunächst davongefahren, ehe er sich kurze Zeit später wieder dem Jugendlichen näherte – diesmal war der Beifahrer maskiert.