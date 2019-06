Jugendorchester gibt Sommerkonzert

Im Sommer wird das Jugendsinfonieorchester Mannheim (JSOM) eine Tournee in Mannheimes französische Partnerstadt Toulon und zum Provence-Festival unternehmen. Im Vorfeld konzertiert das JSOM unter Leitung von Jan-Paul Reinke beim Sommer-Open Air am Sonntag, 30. Juni, 17 Uhr, zum ersten Mal im Schlosshof in Neckarhausen, Hauptstraße 389. Auf dem Programm stehen neben Tschaikowskys weltbekannter 5. Sinfonie unter anderem die „Zigeunerweisen“ von Pablo de Sarasate sowie das „Adagio con variazioni“ von Ottorino Respighi. Solistinnen sind Marie Lehmann (Violine) und Svenja Ballreich (Violoncello). Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös des Konzerts fließt in die Finanzierung der Orchester-Tournee. bhr

