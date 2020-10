Mannheim.Bei einem der am gestrigen Mittwoch vermeldeten Corona-Fälle in Mannheim hat es sich um einen Besucher des Jugendtreffs Feudenheim gehandelt. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, bleibt der Jugendtreff deswegen zunächst geschlossen. Das Gesundheitsamt ermittelt nun die Kontaktpersonen. Darunter seien auch Mitarbeitende und weitere Besucherinnen und Besucher des Jugendhauses.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.10.2020