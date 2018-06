Jugendverbände präsentieren sich

Anzeige

Die Jugendverbände und ihre Arbeitsgemeinschaft, der Stadtjugendring, präsentieren sich am Samstag in der Innenstadt mit einer Imageveranstaltung: An Ständen, auf Schautafeln und mit Mitmachaktionen wollen die Jugendverbände auf den Kapuzinerplanken ab 13 Uhr auf ihre Jugendarbeit, ihre gesellschaftliche Bedeutung und ihre bunte Arbeitsgemeinschaft aufmerksam machen. „Da die Veranstaltung in diesem Jahr auf die Kapuzinerplanken ausweichen muss, wird es keine Bühnenpräsentation mit Redebeiträgen im üblichen Sinne geben“, kündigen die Organisatoren an und laden um 13.30 Uhr zur Diskussion in einer „Stammtisch-Stunde“. red