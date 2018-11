Junge Artisten laden in den Zirkus Paletti

Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti präsentiert vom 8. bis zum 18. November seine neuen Familien- und Abendprogramme im Zirkuszelt im Sportpark Pfeifferswörth. Kleine und große Zuschauer werden in das Reich der Artistik, der Fantasie und der Illusionen entführt. 80 junge Artisten des Zirkus Paletti im Alter von acht bis 25 Jahren wirken in den Shows mit. Für die Vorstellung am Sonntag, 11. November, um 11 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Paletti“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen erreichbar sein. bro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018