Junge Flüchtlinge bewähren sich als Köche

Anzeige

Linsensalat und Minipaprika, gefüllt mit Tofu und Mango, Kalbsrücken und Juwelenreis: Andreas Schwarz, Sprecher der baden-württembergischen Grünen-Landtagsfraktion, ist hin und weg. Keine Frage für ihn, „dass die Ausbildung hier an der Justus-von-Liebig-Schule (JvL) hochkarätig ist“. Das Menü auf den Tisch gezaubert haben die jungen Afghanen Sajjad Rahimi, Saed Rahmani und Ferooz Ebrahimkhel gemeinsam mit ihrem Lehrer André Brehm.

Über das dicke Lob, das sie von Andreas Schwarz und der Mannheimer Grünen-Landtagsabgeordneten Elke Zimmer bekommen, freuen sich die jungen Flüchtlinge sichtlich. Aber noch glücklicher sind Saed und Ferooz darüber, dass sie nach ihrem Berufsvorbereitungsjahr an der JvL ab dem Herbst mit einer Ausbildung als Koch durchstarten können – im Leonardo und dem Eichbaum-Braustübl. Nahezu allen zehn Schülern, freut sich André Brehm, habe man dort und in anderen renommierten Restaurants wie etwa Skyline im Fernmeldeturm oder dem Lavendel in der Oststadt einen Ausbildungsplatz vermitteln können.

Der große Vorteil für die Menschen aus Afghanistan, Pakistan und anderen Staaten ist: Während der Zeit ihrer Lehre sind sie „geduldet“ und vor einer Abschiebung geschützt. Das gebe ihnen eine Perspektive, freut sich ihr Lehrer – eine Perspektive, die Sajjad zumindest im Moment fehlt. Einen Ausbildungsplatz im Glashaus in Feudenheim hätte auch er sicher – aber die Behörden machen Schwierigkeiten. „Das ist ein ganz harter Kampf“, beklagt Brehm die bürokratischen Hürden.