Junge Frau bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der B 44 an der Kreuzung Bürstadter Straße ist eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit einem Kühlanhänger auf der Frankenthaler Straße stadtauswärts. Beim Abbiegen in die Bürstadter Straße habe der Mann eine rote Ampel missachtet. Daraufhin fuhren eine 25-Jährige und ein 79-Jähriger in das 40 Tonnen schwere Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme wurde die Frankenthaler Straße Richtung Waldhof zeitweise gesperrt. Der Berufsverkehr wurde erheblich gestört und auch die öffentlichen Verkehrsmittel mussten zeitweise umgeleitet werden. pol/esh

