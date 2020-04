Junge Frauen drehen Kurzfilme

Krankheit und Tod, Sexualität, Drang nach Selbstverwirklichung, Klima- und Umweltfragen: In 52 Wettbewerbsbeiträgen beschäftigten sich Mädchen und Frauen zwischen zwölf und 27 Jahren im vergangenen Jahr mit diesen und anderen Themen – beim Kurzfilmfestival „Girls go Movie“. Seit 2004 gibt es das Festival, organisiert von Stadtjugendring, Jugendkulturzentrum forum und Stadt. Auch in Corona-Zeiten wird das Angebot aufrecht erhalten – allerdings in abgewandelter Form. Workshops gibt es derzeit beispielsweise nicht. Die Veranstalterinnen gestalten die individuellen Filmcoachings bis auf weiteres via Online-Kommunikationstools oder in Form telefonischer Beratung.

Diese Filmcoachings haben jetzt begonnen. Bis zum 31. Juli können sich Interessierte für die Unterstützungsangebote anmelden und kostenlos filmische Beratung oder Begleitung in Anspruch nehmen, wie die Stadt mitteilt. Erstmals können neben Teilnehmerinnen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mädchen junge Frauen aus Hessen mitmachen. Gezeigt werden die Beiträge voraussichtlich Mitte November im CinemaxX Mannheim.

Nicht länger als zehn Minuten

Für Interessierte mit Vorkenntnissen gedacht ist das Mentoringprogramm mit Studentinnen der Filmakademie Baden-Württemberg. „Es gibt viele Möglichkeiten, sich auch Zuhause und alleine filmisch auszudrücken. Was zählt, ist eine gute Geschichte, das Drehbuch, der richtige Einsatz der Kamera – aber auch Techniken wie Stop-Motion oder experimentelle Ansätze können zum Einsatz kommen“, erklärt die Stadt. Die „Girls go Movie“-Fachfrauen gestalteten die kostenlosen Coachings zeitlich flexibel. Nach Anmeldung über die Webseite werde zunächst telefonisch beraten.

Die Festivalfilme dürfen nicht länger als zehn Minuten sein und müssen bis 14. September eingereicht werden. Das Thema ist frei. Ausführliche Infos und Onlineanmeldung unter girlsgomovie.de. Weitere Informationen gibt es bei Susanne Weinberger, E-Mail: support@filmbuero-mannheim.de oder dem „Girls go Movie“-Büro an der Neckarpromenade 46, per E-Mail an info@girlsgomovie.de.

Vorteile bringe das Kurzfilmfestival sowohl Teilnehmerinnen als auch Unterstützerinnen, so die Stadt. Die jungen Frauen bekämen Praxiserfahrung, ihre Coaches lernten, filmische und künstlerische Fähigkeiten an Jüngere oder Anfängerinnen weiterzugeben. Als in dieser Form deutschlandweit einzigartiges Projekt zum Medienkompetenzerwerb biete „Girls go Movie“ die Möglichkeit, mit professioneller Hilfe „Visionen und Ansichten filmisch umzusetzen und sie in die Welt zu tragen“, so die Stadtverwaltung. bhr

