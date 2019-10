„Junge Menschen weiterbringen“

Ebenfalls am Workshop teilgenommen haben Berufsschüler der Eberhard-Gothein-Schule. Peter Sauter, Leiter der Schule in der Innenstadt, empfindet die Schulung über den Umgang mit Medien für Jugendliche als „sehr wichtig“. Die Direktion der Berufsschule habe aus diesem Grund auch nicht lange gezögert, als aus dem Lehrerkollegium der Vorschlag für die Anmeldung eines Kurses an der Veranstaltung kam. „Das Angebot ist sehr gut und bringt die jungen Menschen beim Bewerten von Medieninhalten sicherlich weiter“, zeigt sich der Schulleiter im Vorfeld des „Journalismus-Tags“ optimistisch. seko

