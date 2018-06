Junge Muggels auf Schnatz-Jagd

Anzeige

Alle sitzen während des Spiels auf ihren Kunststoffrohren, pardon: auf ihren Besen. Das Ziel ist es, möglichst viele Punkte zu sammeln. Und das können zum Beispiel die drei Jäger (englisch: Chaser). Sie passen sich gegenseitig den Quaffel (einen handelsüblichen Volleyball) zu und versuchen ihn durch die Torringe der gegnerischen Mannschaft zu werfen. Wer das schafft, bringt seinem Team pro Tor zehn Punkte – ganz wie im Roman.

Jäger, Hüter, Treiber und Klatscher

Einer der Jäger genießt als Hüter (Keeper) Sonderrechte, denn er muss die teameigenen Ringe verteidigen. Außerdem fegen pro Mannschaft drei Treiber (Beater) über den Platz, die jeweils mit einem Ball, dem sogenannte Klatscher (Bludger), Mitglieder des gegnerischen Teams abwerfen. Sobald jemand getroffen wird, muss er vom Besen absteigen, zu den eigenen Torringen rennen und sie berühren, um sich „freizuschlagen“.

In der 18. Minuten kommt der Schnatz ins Spiel: eine gold-glänzende mit Flügeln besetze Kugel, die wie von Zauberhand durch die Luft saust – so geheimnisvoll-

genial sieht der Schnatz jedenfalls im Film aus. Bei den Muggels leider nicht. Der Schnatz ist, so erleben wir auf dem 48-er Platz, lediglich ein Tennisball, der in

einer gelben Socke versteckt am Hosenbund des Schnatzläufers hängt. Dennoch: Dieses scheinbar unspektakuläre Hängerchen zieht die Sucher (Seeker) magisch an. Einen gibt es in jeder Mannschaft und sie haben nur dieses eine Ziel: den Schnatz schnappen – also die Socke aus dem Hosenbund ziehen, um damit 30 Punkte einzusacken (im Buch sind es satte 150) und das Spiel zu beenden. Übrigens, so sei für Nichteingeweihte nebenbei erwähnt, Sucher ist die Position, für die Harry Potter beim Quidditch auserwählt wurde. Justine Borchardt gibt zu, dass sie ohne Harry Potter niemals angefangen hätte, Sport zu machen. Zugleich betont sie: „Man muss kein Fan sein, um das Spiel zu lieben.“ Viele Mitglieder der Mannheimer Greife seien in den Verein eingetreten, weil sie einfach nur die Sportart interessiert habe.

Mannheimer Team auf Platz 22

Während sich die Mannheimer Erwachsenen-Mannschaft langsam bundesweit behauptet und bei der Deutschen Meisterschaft Platz 22 belegte, bekommen die Jäger, Treiber und Sucher immer mehr junge Zaungäste, die mit wachen Blick die Trainingseinheiten verfolgen.

Anton Ziegler aus der Neckarstadt zum Beispiel. Seine Mutter hatte entdeckt, dass es einen Quidditch-Verein in Mannheim gibt und ihrem Sohn davon erzählt. „Das wollte ich mir sofort anschauen“, berichtet er. Die Bücher von Joanne K. Rowling verschlingt der Zwölfjährige gerade zum zweiten Mal. Einfach zauberhaft. Genauso wie die Aussicht, bald mit einer kompletten Jugendmannschaft Quidditch spielen zu können. Und das wollen ihm nun die Mannheimer Greife ermöglichen, mit Trainerin Justine Borchardt an der Spitze.

„Gar nicht so kompliziert“

„Wenn wir 15 Leute zusammenkriegen könnten, wäre das perfekt“, hofft Anton. Wichtig ist, dass sich sowohl Jungs als auch Mädchen melden. Umso besser, dass auch schon Zora Krieger auf den Anpfiff wartet. Die Sechstklässlerin möchte allen Interessierten vor allem eines sagen: „Es ist alles nicht so kompliziert, wie es sich anhört.“

Eines sollte der Vollständigkeit halber noch erwähnt werden: Es gibt auch beim Quidditch rote und gelbe Karten. Wer zum Beispiel wegen einer Beleidigung Gelb sieht, muss für eine Minute in die Strafbox. Und bei Rot heißt es: Abflug.

