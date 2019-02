Junge Programmierer bei den Hackdays

Mannheim.Jesper Hodge sitzt vor seinem Laptop. In ein schwarzes Dialogfeld gibt er ein paar Buchstaben ein, drückt dann die Eingabetaste, es öffnet sich eine Liste mit noch mehr Buchstaben und Schrägstrichen. Für den Laien ergeben sie auf den ersten Blick wenig Sinn. Doch Hodge steuert zielsicher durch die einzelnen Listen. Er weiß, was er tut, und hat ein Ziel: einen digitalen Sprachassistenten zum Reden zu bringen.

Der Heidelberger ist Teilnehmer bei den Hackdays, einem Wochenende für Softwareentwickler und Hacker im Mafinex Technologiezentrum. Acht Unternehmen haben rund 200 IT-Interessierten Aufgaben gestellt, um Produkte neu zu erfinden oder zu verbessern. Darunter auch der „Mannheimer Morgen“, dessen Team an einer verbesserten Anwendung (einem „Skill“) für den digitalen Sprachassistenten Alexa tüftelt. Für Jesper Hodge ist es das erste Event dieser Art: „Es ist sehr interessant, ich kann viele neue Sachen lernen, andere Leute treffen und sehen, was die so machen. Vorher war ich eher auf sogenannten Meetups, wo Vorträge und Networking im Mittelpunkt stehen.“

„Die meisten sind Autodidakten“

Im Berufsleben kümmert sich der 27-Jährige als sogenannter Webentwickler bei Instaffo um die Server und die Prozesse hinter dem Internetauftritt des Unternehmens. Der Weg dorthin war für ihn aber alles andere als gradlinig: „Im Bachelor habe ich Philosophie und Englisch studiert. Dann habe ich aus Interesse einen Unikurs in Softwareentwicklung belegt und hobbymäßig mit dem Programmieren angefangen.“ Dass er aber einmal Programmierer wird, wusste er da noch nicht: „Klick gemacht hat es eigentlich nie, das Interesse hat sich eher entwickelt. Als ich mehr Verständnis von der Materie hatte, fand ich es klasse und habe immer weiter gemacht.“

Er sagt, mit diesem Weg sei er nicht allein: „Ich denke, die meisten hier bei den Hackdays sind Autodidakten, die als Hobby mit dem Programmieren angefangen haben. Die Studiengänge sind halt sehr mathematisch und theoretisiert, das Praktische lernt man da nicht.“ Dabei komme es darauf am meisten an: „Die Guten sind die, die von selbst anfangen. Junge Leute, die merken, dass es eine große Gemeinschaft gibt, die ähnliche Interessen haben und dann richtig begeistert sind.“

Mittlerweile programmiert Hodge seit vier Jahren und hat dabei viel über die Szene gelernt. Die typi-schen Informatik-Stereotypen vom verschlafenen jungen Mann, der den ganzen Tag vor dem Rechner im Keller sitzt, seien ihm dabei nicht begegnet: „Es ist fast das Gegenteil: Softwareentwickler sind meist Leute, die gerne rausgehen und was erleben wollen.“ Natürlich sei die Sprache manchmal nerdig, also kompliziert und mit Fachwörtern gespickt. Auch gegen das Vorurteil, als Programmierer müsse man Genie oder zumindest gut in Mathe sein, wehrt sich Hodge: „Das ist Quatsch.“ Er selbst brauche im Beruf so gut wie nie besondere Mathekenntnisse. Ein Vorurteil aber stimmt, auch bei den Hackdays: Frauen sind deutlich in der Minderheit. 76 Prozent der Teilnehmer am Hack-Marathon seien männlich, heißt es vom Veranstalter. Jesper Hodge findet es schade: „Männer sind ja nicht unbedingt die besseren Programmierer. Sie fangen aber meist früher damit an, spielen PC-Spiele und schreiben erste kurze Programme. Das schreckt die Frauen dann wahrscheinlich ab.“

Nur wenige Frauen

Dabei würde mit mehr Hackerinnen die Vielfältigkeit im Beruf steigen, so Hodge: „Frauen bringen nochmal mehr Ideen mit, da müssen wir mehr mobilisieren. Wir müssen zeigen, was für ein tolles Feld das Programmieren ist, dass man in diesem Beruf richtig aufgehen kann.“ Insgesamt müsse man zeigen, wie heterogen die Szene und wie lebendig der Beruf sei: „Viele Berufe sind trocken, dieser nicht. Man hat viele Freiheiten und kann sehr kreativ sein.“

Zum Beispiel, wenn man einen Alexa-Skill für den „Mannheimer Morgen“ bastelt. Sich Artikel vorlesen lassen oder Veranstaltungen und das Kinoprogramm auf Zuruf zu erfahren, daran arbeitet Jesper Ho-dge mit seinem Team noch bis Samstagabend. „Das ist nicht viel Zeit“, sagt er – und tippt schon die nächsten Zeichen in das schwarze Programmierfeld seines Laptops.

