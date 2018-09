Junge Radlerin stürzt über Spanngurt und verletzt sich

Eine junge Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall im Jungbusch schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern berichtete, kollidierte die Radlerin am Donnerstagabend mit einem über den Fußweg gespannten Spanngurt in der Hafenstraße, überschlug sich und zog sich beim Sturz die Verletzungen zu.

Und so schildert die Polizei den Unfallhergang: In seiner Einfahrt lud gegen 21.10 Uhr ein 30-jähriger Mann einen nicht mehr fahrbereiten Pkw auf einen Autoanhänger auf. Hierbei nutzte er einen Spanngurt, den er an der Anhängerkupplung des Wagens befestigt hatte, um ihn auf den Anhänger zu ziehen.

Zusätzlich zum eingeschalteten Warnblinker waren zwei Bekannte des Autobesitzers vor Ort, die das Fahrzeug beim Aufladen einwiesen. Hierbei spannte sich der Spanngurt über den Fußweg. Die 25-jährige Radfahrerin befuhr zur selben Zeit verbotenerweise den Fußweg der Hafenstraße auf der linken Seite in Richtung Parkring. An der Einfahrt angekommen, fuhr sie ohne eingeschaltetes Licht an einem der beiden Einweisenden vorbei, der noch durch Rufe versuchte sie aufzuhalten. Die junge Frau prallte schließlich gegen den gespannten Gurt und überschlug sich mit ihrem Rennrad. Hierbei zog sie sich die schweren Verletzungen zu und musste per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Aufgrund des Unfalls kam es zu Behinderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Die Ermittlungen führt die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums. tan/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018