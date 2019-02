Junge Talente in der Bütt

Es gibt ihn also doch – den Büttennachwuchs, von dem es so oft heißt, dass er aussterben würde. Der Feuerio hat ihn nun, zusammen mit bewährten Kräften, vereinsübergreifend bei der traditionellen Hans-Maurer-Sitzung präsentiert, die an ein 1982 verstorbenes Urgestein der Mannheimer Fasnacht und Träger des Bloomaulordens erinnert.

Zwar wird der nach ihm benannte Preis für Büttenredner schon lange nicht mehr in jeder Kampagne, sondern nur noch alle paar Jahre verliehen. „Wir haben da einen Anspruch auf Exklusivität“, betont Feuerio-Präsident Bodo Tschierschke. Man wolle jedoch weiter den Bütten-Nachwuchs fördern, „damit es nicht nur Handlungsreisende gibt, die Kommerz in die Fasnacht bringen“.

Gage gespendet

Aber an der schönen Tradition der Maurer-Sitzung hält der Feuerio stets fest – wie einst im alten „Habereckl“ eng, urig, gemütlich, zwanglos im restlos ausverkauften Saal vom Eichbaum-Brauhaus. Hier bewährt sich erstmals Feuerio-Kultusminister Michael Witt als sympathisch-lockerer Moderator, und Thomas Rittler sorgt für Musik – obwohl er an dem Abend Geburtstag hat.

Gleich für den ersten Programmpunkt gibt es stehend Applaus, voller Respekt und Bewunderung: Chiara Belsanti und Lena Drogosch, zwei zehnjährige „Löwenjäger“-Gardemädchen, erobern in der Rolle als „gestresste Teenager“ sofort sämtliche Sympathien. Auch Muriel Strübbe fliegen viele Herzen zu. Die 15-jährige Tochter von „Stichler“-Vizepräsident Oliver Strübbe amüsiert nicht nur mit Versen, wie sich das Leben seit Uromas Zeiten geändert hat. Anrührend auch, wie sie ihre Gage, die sie für einen Auftritt bei einer Seniorensitzung bekommen hatte, für die sozialen Projekte des Prinzenpaares spendet.

Bauchrednerin „Brezelinchen“ Ulrike Weiß bietet zwar altbekannte spöttische Dialoge, aber herrlich ist der Part, zu dem sie sich Annegret und Christian Queißner aus dem Publikum holt – die sind beide echte Bühnentalente. Protokoller Alexander Fleck mit ganz aktuell eingebauten bissigen Versen zum „Loch“-Urteil sowie Jessica Weber als Ivanca Trump begeistern schließlich ebenso wie die „Drei Prinzen“, die den Abend als Party enden lassen. pwr

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/fasnacht

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019