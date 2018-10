Junger Frau an den Po gefasst

Eine 23-jährige Frau ist nachmittags Opfer eines Grapschers geworden. Die Geschädigte befand sich laut Polizeibericht am Montag gegen 16.40 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sich ihr auf der Vogelstang im Suhler Weg in Höhe des Anwesens 19 von hinten ein junger Mann näherte und ihr an den Po griff. Danach rannte der Unbekannte davon. Der Täter ist 16 bis 17 Jahre alt, 1,80 Meter groß und sehr schlank. Er hat kurzes, blondes Haar, blaue Augen und auffallend helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit hellblauen Jeans, Jeansjacke und hellen Schuhen. Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter Tel. 0621/174-4444. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018