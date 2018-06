Junger Mann gesteht Überfall

Anzeige

Ein 19-Jähriger ist festgenommen worden. Er soll vor einer Woche einen Supermarkt in der Neckarstadt überfallen haben (wir berichteten) – und hat die Tat mittlerweile eingeräumt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Dem Beschuldigten wird schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mit einer Schusswaffe den Supermarkt in der Lange Rötterstraße betreten und aus der Kasse das Bargeld gefordert haben. Nachdem ihm die Mitarbeiterin mehrere Hundert Euro ausgehändigt hat, flüchtete der Täter zu Fuß. „Er fuchtelte mit der Waffe vor mir herum und hielt sie dann auch kurz nahe an meinen Kopf“, sagte die Frau, die mit zwei weiteren an der Kasse zum Bezahlen stand, dieser Zeitung.

Das Raubdezernats der Kripo konzentrierte die Ermittlungen auf einen Ludwigshafener. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stießen die Beamten auf Kleidung, die bei der Tat getragen wurde. Der junge Mann wurde nach Erlass des Haftbefehls am Mittwochabend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol