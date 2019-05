Junger Mann mit sozialer Ader

Rainer Bade ist stolz. „Dass jemand so ein soziales Engagement an den Tag legt, habe ich ganz selten in diesem Alter gesehen“, sagt der Schulleiter der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH) über seinen Schützling Rouven Gruber. Bade war es auch, der den 16-Jährigen zum „Lions Young Ambassador“-Wettbewerb für Distrikt 111-Süd-Nord angemeldet hat. Obwohl Gruber selbst nicht damit gerechnet hatte, belegte er prompt den ersten Platz und qualifizierte sich damit für den deutschlandweiten „Lions-Jugendbotschafter“-Wettbewerb, der vom 30. Mai bis zum 2. Juni in Kiel stattfindet. „Ich fahre mit keinen hohen Erwartungen dorthin, da mein Projekt klein und lokal ist. Aber es wäre schön, wenn noch ein kleines Preisgeld für Freezone rauspringen würde“, sagt der Elftklässler.

Benefizkonzert mit fünf Jahren

Rouven Gruber ist bisher mit zwei sozialen Projekten in der Öffentlichkeit aktiv gewesen (wir berichteten). Im Jahr 2017 hat der Käfertaler im Alter von 14 Jahren Spenden in Höhe von 1500 Euro für die Kinderkrebsstation des Klinikums und die alleinerziehende Mutter einer an Leukämie verstorbenen Freundin gesammelt. Seine Motivation dabei: „Ich muss irgendwas zurückgeben, weil es mir zuhause so gut geht.“

Für das Projekt „Freezone“, das er bei den Lions präsentierte, setzt sich Gruber seit vergangenem Jahr ein. Dabei kamen Spenden in Höhe von 5000 Euro zusammen. „Freezone“ ist eine soziale Einrichtung, die Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 25 Jahren, die auf der Straße leben, mit praktischen Hilfsangeboten unterstützt. „Wie wir zuhause von unseren Eltern, werden sie auf das Leben vorbereitet“, erklärt er. Auf das Projekt wurde der 16-Jährige in seiner Konfirmationszeit aufmerksam, als er „Freezone“ zum ersten Mal besucht hat. Schon damals spendete er einen Teil seines Geldes an die Einrichtung. Bei der Auswahl seiner Projekte ist es ihm „wichtig, dass es regional bleibt und ich selbst die Spenden übergeben kann“.

Seine ausgeprägte soziale Ader zeigte sich schon in frühster Kindheit, als ein gleichaltriger Bekannter mit Down-Syndrom eine Delfin-Therapie benötigte. Gemeinsam mit seinem Bruder, Freunden, seinen Cousinen und Unterstützung der Eltern organisierte der damals Fünfjährige im Hof seine Oma ein Konzert und spendete den Erlös aus Getränke- und Würstchenverkauf an den Bekannten. Bis heute bekommt er bei all seinen Vorhaben „viel Unterstützung von Familie, Freunden und von der Schule. Ansonsten wäre das gar nicht möglich“, sagt Gruber.

Auftritt in der SAP-Arena

Nebenbei ist er nicht nur sozial engagiert, sondern auch musikalisch talentiert. Gruber singt, spielt Gitarre sowie Klavier und komponiert eigene Lieder. In seiner emotionalen Ballade „Memories never die“ – auf Deutsch: Erinnerungen sterben nie – verarbeitet er die Trauer über einen an Epilepsie gestorbenen Freund. Seine fünf veröffentlichten Lieder produzierte er gemeinsam mit dem Künstler Leif Bent in Sandhausen. Sein Talent nutzt Gruber auch dafür, um soziale Projekte zu unterstützen. Für „Freezone“ hat er im Januar ein Konzert an seiner Schule organisiert. „Mir ist es wichtig, dass ich irgendetwas bewege. Ich wollte schon immer etwas ändern und Gutes tun“, so der 16-Jährige.

Mit dem Gitarrespielen hat er bereits als Fünfjähriger begonnen. „Meine Mama hat mal gesagt, dass ich schon gesungen habe, bevor ich sprechen konnte“, erzählt Rouven Gruber. Drei Jahre später kam Gesangsunterricht hinzu. „Musik ist in meinem Leben sehr, sehr wichtig schon, seit ich ein kleines Kind bin. Das ist meine große Leidenschaft.“ Seinen ersten Auftritt hatte er 2015 als 13-Jähriger auf einer Weihnachtsfeier beim Sozialverband VdK in der Stadthalle Hockenheim. Mittlerweile kommt er auf rund 30 Auftritte im Jahr. Vor allem in der Weihnachtszeit, auf Hochzeiten und Geburtstagen.

Aus einem dieser Konzerte hat sich auch Grubers bisher größter Auftritt entwickelt. Nichtsahnend sang er auf der Geburtstagsfeier von Freunden, woraufhin er sechs Monate später vom damals anwesenden Geschäftsführer der Söhne Mannheims für ein Benefizkonzert des Senders RTL – unter anderem mit Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims – im November 2017 in der SAP-Arena angefragt wurde. Dort durfte er nach der Pause zwei Lieder singen. „Das war krass. Die Leute haben nicht aufgehört zu applaudieren. Das war mega-überwältigend. Ich werde das nie vergessen“, erinnert sich der Schüler.

