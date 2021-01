Junger Rollerfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mannheim.Ein 17-Jähriger ist am Samstag mit seinem Roller gestürzt und schwer verletzt worden. Zu dem Verkehrsunfall kam es laut Polizei, als ein Pkw auf der Straße "Auf dem Sand" zum Abbiegen abbremste, der folgende Rollerfahrer zu spät reagierte und stürzte. Der 17-Jährige rutschte mit seinem Roller gegen den vorausfahrenden VW, wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem Auto frontal erfasst. Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Unfallstelle war in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 31.01.2021