„Jungs von der Straße holen“

Anzeige

Die eigentliche Heimat, die Bezirkssportanlage in Seckenheim, wurde in den letzten Jahren von der Stadt in den Wintermonaten gesperrt, so dass jedes Jahr aufs Neue eine Suche um eine Sportstätte losbrannte. „Mit der Zeit und dem Geld, das wir hier investieren, könnten wir in Hoffenheim eine VIP-Loge belegen“, erhofft sich Tanis auch in der öffentlichen Wahrnehmung eine breitere Akzeptanz für die Arbeit des Klubs.

Nicht selten werde der Klub aufgrund des Vereinsnamens in eine Schublade verfrachtet. Das sei zuletzt wieder einmal deutlich geworden, als der FC Hochstätt Türkspor alle Vereine anschrieb zwecks einer Teilnahme an einem Jubiläumsturnier. „Es kam keine einzige Anmeldung. Das war schon enttäuschend“, sagt Tanis.

Besuch vom VfR Mannheim

Seinen Geburtstag begeht der FC Hochstätt Türkspor nun am heutigen Freitag mit einem Jubiläumsspiel gegen den Verbandsligisten VfR Mannheim. „Wir sind dafür sehr dankbar. Es ist vielleicht ein Zeichen, dass ein Verein vom Rand von einem Großen gesehen und anerkannt wird“, so Tanis.

Angesagt haben sich zudem Vertreter der Stadt Mannheim und des Badischen Fußball-Verbandes, die das Jubiläum entsprechend würdigen wollen. Anpfiff zum Spiel ist um 19.30 Uhr. Tanis hofft auf bis zu 200 Zuschauer. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.07.2018