Jurist leitet Duale Hochschule

Stunden lang blieben die Türen geschlossen, erst um kurz vor 20 Uhr gestern Abend war klar, wer die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim zukünftig führt: Der bayerische Jurist Professor Georg Nagler (Bild rechts) übernimmt den Chefposten in der zweitgrößten Niederlassung der DHBW. Nagler lehrte an der Fachhochschule Biberach und war bis 2001 Präsident der Fachhochschule Hof.

