Jusos kritisieren Land

Die Mannheimer Jusos und die Juso-Hochschulgruppe Mannheim kritisieren ein geplantes Vorhaben der Landesregierung. Die Nachwuchsorganisation der SPD greift die Pläne für ein neues Landeshochschulgesetz an, den Entwurf bringt die grün-schwarze Regierung heute in den Landtag ein.

Hauptkritikpunkt der Jusos ist dabei, dass ein Satz gestrichen werden soll: „Im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben nimmt die Studierendenschaft ein politisches Mandat wahr. Sie wahrt nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen die weltanschauliche, religiöse und parteipolitische Neutralität“ – so steht es bislang im Gesetz. Doch der Passus solle wegfallen. Die Streichung sehen die Jusos als Versuch an, „bewusst Rechtsunsicherheit bei Studierenden zu erzeugen und studentische Selbstverwaltung durch Verfasste Studierendenschaften in ihrer Arbeit zu behindern“, heißt es in der Mitteilung.

Die sogenannte Verfasste Studierendenschaft war in Baden-Württemberg erst unter der grün-roten Landesregierung wieder eingeführt worden.