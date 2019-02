Jutta Steinruck beim „MM“

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) wird den „MM“ genau unter die Lupe nehmen. Die frühere Europa-Abgeordnete ist am Freitag, 22. Februar, um 10.30 Uhr bei der „Blattkritik von außen“ zu Gast. Bei dieser Aktion des „Mannheimer Morgen“ kommen seit Anfang 2015 alle drei Monate Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur oder Sport in die Redaktion und besprechen die Zeitung . Zuletzt waren Christian Holtzhauer, neuer Schauspielintendant des Mannheimer Nationaltheaters, und Gerald Marzenell, einer der erfolgreichsten deutschen Tennistrainer, zu Gast.

Sprecherin im Europaparlament

Seit gut einem Jahr ist Steinruck ist Rathauschefin ihrer Heimatstadt. „Das ist der schönste Job für mich“, sagt die 56-Jährige ungeachtet der vielen Probleme in der Chemiestadt – vom enormen Finanzdefizit über die wenig attraktive Innenstadt bis hin zum Mammutprojekt der Hochstraßensanierungen. Politische und berufliche Erfahrungen hat die Betriebswirtin in unterschiedlichen Bereichen gesammelt. Sie war zunächst bei der PWA Mannheim und beim Mannheimer Bau- und Dienstleistungskonzern Bilfinger Berger tätig. Seit 1996 ist Steinruck Mitglied der SPD, 1999 wurde sie in den Ludwigshafener Stadtrat gewählt.

Von 2004 bis 2011 war sie Regionalgeschäftsführerin des DGB in der Vorder- und Südpfalz. 2006 wurde sie Landtagsabgeordnete, drei Jahre später wechselte sie ins Europaparlament. Dort war sie jahrelang Sprecherin der Europäischen Sozialdemokraten für Beschäftigungs- und Sozialpolitik.

Neben Steinruck haben fünf Leser die Möglichkeit, sich an der „Blattkritik von außen" am 22. Februar zu beteiligen. Dabei dürfen die Teilnehmer der Redaktion im direkten Gespräch sagen, was sie an der Zeitung und ihrem Internet-Auftritt (www.morgenweb.de) schätzen – aber auch, wo sie Verbesserungsbedarf sehen.

