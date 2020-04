JVA: Häftling positiv getestet

In der Mannheimer Justizvollzugsanstalt ist erstmals ein Häftling positiv auf Corona getestet worden. Der 25-jährige Osteuropäer hatte sich am Mittwoch mit Husten und Fieber beim Anstaltsarzt gemeldet und war daraufhin untersucht worden. Am Freitagmorgen war das Ergebnis der Testung bekannt geworden. Die JVA stehe – bereits seit Wochen – in engem Kontakt zum Gesundheitsamt, betont Leiter Holger Schmitt, die Behörde würde jeden Verdachtsfall engmaschig begleiten.

Der Gefangene habe, bevor er Symptome zeigte, alleine in einem Haftraum gelebt. Die Abteilung, in der er untergebracht war, ist von weiteren 44 Häftlingen belegt. Bei wem sich der 25-Jährige angesteckt hat, konnte bisher nicht nachvollzogen werden. Fest steht, dass in der Justizvollzugsanstalt bereits vier Angestellte positiv getestet worden sind. Eine große Anzahl Bediensteter – konkreter konnte es Schmitt nicht beziffern – sei in den vergangenen Wochen in Quarantäne geschickt worden. „Nicht nur, wenn die Person Symptome zeigte, sondern schon beim leisesten Verdacht“, berichtet der JVA-Chef. Der positiv getestete Gefangene sei nun isoliert untergebracht, und zwar dort, wo in Corona-Zeiten auch alle Neuzugänge einquartiert werden. „Wir haben die Räumlichkeiten außerhalb des Sternbaus umgeräumt, damit diese Personen, getrennt von allen anderen, unterkommen.“ Besuche sind derzeit in der JVA nicht erlaubt, dafür darf per Skype, einem Videotelefonanbieter im Internet, Kontakt zu den Liebsten aufgenommen werden. Der Hofgang erfolgt seit Corona nur noch abteilungsweise.

Die 44 Mitgefangenen des 25-Jährigen würden nun alle getestet, ebenso wie die zuständigen Bediensteten, so Schmitt. Nasen-Mund-Masken habe bisher in der JVA niemand getragen. „In der betroffenen Abteilung werden wir nun aber darauf drängen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020