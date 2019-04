K 1 Karree öffnet später

Das K 1 Karree in der Breiten Straße öffnet anders als erwartet erst im Herbst. Dies teilte Jutta Weyl, Citymanagerin bei der Wirtschaftsförderung der Stadt, dem Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch mit. Eigentlich sollte das neue Einkaufszentrum (ehemals Mömax) am Neckartor bereits im Frühjahr in Betrieb gehen.

Grundsätzlich lobten die Innenstadt-Politiker bei der Sitzung im Stadthaus den Zustand der Einkaufsmeile – Sauberkeit und Sicherheit hätten sich Dank eines erhöhten Überwachungsdrucks seitens der Ordnungskräfte verbessert. Probleme gibt es dennoch – zum Beispiel beim Parken nachts rund um die neue Diskothek. Lediglich 73 Stellplätze musste der Betreiber nachweisen – zu wenig, wie die Politiker kritisierten. Stadt und Polizei versprachen aber, illegales Parken zu unterbinden. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019