K 1 – unten eröffnet, oben Baustelle

Eröffnung auf der Dachterrasse: das Karree Mannheim. © Keiper

Noch sind nicht alle Flächen fertiggestellt. Dennoch wurde in K 1 Eröffnung gefeiert. „Es ist kein Einkaufszentrum“, betonte Ömer Nohut, Geschäftsführer des Karree Mannheim, „sondern ein Lifestylezentrum.“ Zum Wochenende öffneten im Erdgeschoss zur Breiten Straße hin der Discounter Aldi und der Drogeriemarkt Rossmann je eine Filiale, zwischen beiden Läden entsteht noch ein Verkaufsstand für Kaffeespezialitäten von Espressolab. Im zweiten Obergeschoss begrüßt außerdem das Fitnessstudio John Reed seine ersten Kunden.

„Eine Bereicherung für die Stadt“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz, der den Machern und Investoren für Mut und Initiative dankte. Investor Akin Erdem begrüßte die Gäste auf der Dachterrasse des Komplexes mit einem Eingeständnis: Ein langes Abwägen der Risiken sei der Entscheidung für die Übernahme des „heruntergewirtschafteten Geländes“ vorausgegangen. Zuvor hatte der Möbelanbieter Mömax an dem Standort sein Glück versucht. Initiator Nohut, der das Projekt von der Idee über die Planung bis zu den Bauarbeiten begleitet hat, ist stolz darauf, eine Stätte der internationalen Begegnung geschaffen zu haben: Mit dem „HuQQabaz“ hat der Geschäftsmann eine renommierte Restaurant-Kette in sein Projekt geholt, die in acht verschiedenen Ländern mit 30 Standorten vertreten ist. In zwei bis drei Wochen soll es im dritten Stock eröffnen.

Kommunales Kino folgt

Espressolab ist ein türkisch betriebenes Kaffee-Haus, die 1937 gegründete Firma Atasay gilt als drittgrößter Juwelier weltweit. Die Büros von Work Republic – mit Platz für 100 Mitarbeiter –, das Blutspendezentrum Plasmavita sowie das kommunale Kino Cinema Quadrat werden in den nächsten Wochen und Monaten fertiggestellt und übergeben. Das Parkhaus unterhalb des Karrees ist bereits geöffnet, laut Nohut können die Besucher in den ersten Tagen nach der Eröffnung dort kostenlos parken.

40 Millionen Euro wurden in das Karree Mannheim in der Breiten Straße mit 22 000 Quadratmetern Fläche investiert. Mehrere VIP-Lounges sorgen zudem dafür, so Ömer Nohut, „dass man hier den ganzen Tag verbringen kann“. ace

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019