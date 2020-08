K 7 bis Ende August dicht

Aufgrund eines Coronafalls innerhalb der Mitarbeiterschaft bleibt der Bürgerservice in K 7 voraussichtlich bis einschließlich 26. August geschlossen. Das teilte die Stadt Mannheim am Dienstag mit. Bereits am Freitag war bekanntgeworden, dass ein Mitarbeiter sich mit dem Virus infiziert hatte, daraufhin schloss die Stadt den Bürgerservice in den Quadraten zunächst bis zu diesem Dienstag. Weitere 17 Mitarbeiter wurden als Kontaktpersonen ermittelt, getestet und in Quarantäne geschickt. Die Stadt informiert, dass die knapp 1000 vereinbarten Termine auf andere Bürgerservice-Stellen in Mannheim verlegt werden. Die davon betroffenen Bürger seien bereits per E-Mail informiert worden. Die Führerscheinstelle, das Standesamt und die Ausländerbehörde in K 7 sind von der Schließung des Bürgerservice nicht betroffen, vereinbarte Termine können wahrgenommen werden. red/tbö

