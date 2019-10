Kabarettist Detlev Schönauer im Schatzkistl

„Frauen verstehen in 100 Minuten“ heißt das neue Programm des Kabarettisten Detlev Schönauer, der im Schatzkistl zu Gast ist. Schönauer zeigt, dass Unterschiede zwischen Männern und Frauen zwar ein uraltes Thema sind, man daraus aber auch hintergründige und zuweilen witzige Strategien ziehen kann. In seiner Rolle als charmant französelnder Thekenphilosoph „Jacques“ demonstriert er, dass solch offensichtliche Unterschiede auch immer wieder zu unfreiwillig komischen Konflikten führen können. Für die Vorstellung am Freitag, 8. November, um 20 Uhr im Schatzkistl, Augustaanlage 4 bis 8, verlost der „Mannheimer Morgen“ dreimal zwei Karten. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Schatzkistl“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. mai (BILD: Schatzkistl)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019