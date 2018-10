Kabbaratz in der Kommode

Im sozialen Netzwerk der Kneipe nebenan traf man regelmäßig Leute, die einem Sachen erzählten, die man nicht hören wollte. Trotzdem sind in solchen Zeiten viele Menschen großgeworden: Evelyn Wendler und Peter Hoffmann vom Duo Kabbaratz gehören dazu. Und sie erzählen am Freitag, 2. November, um 20 Uhr in Gehrings Kommode davon. Der „MM“ verlost dreimal zwei Eintrittskarten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. red/lok (Bild: Kabbaratz)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.10.2018