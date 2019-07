Kämpferin für den Tierschutz

Ein Motorrad rast vorbei. Ein Streifenwagen bahnt sich per Sirene seinen Weg durch den Feierabendverkehr. Die Straßenbahn klingelt Passanten aus dem Weg. Es gäbe wahrlich ruhigere Orte für ein Treffen. Christina Eberle stört das nicht, im Gegenteil: Das Star Coffee am Ring ist einer ihrer liebsten Orte in der Stadt. „Ich bin gerne unter Menschen“, sagt die 32-Jährige. Nach der Wahl im Mai ist sie für die Grünen in den Mannheimer Gemeinderat eingezogen.

„Da kommt einiges an Arbeit auf mich zu“, ist sich die Rechtsanwältin bewusst. Besonders Neulinge bräuchten ein wenig länger, um sich in die Prozesse hineinzufinden, sagt sie. Von einem Neuling kann man bei ihr allerdings nicht unbedingt sprechen. Seit 2016 ist Eberle Tierschutzbeauftragte der Stadt. „Ich weiß, wie eine Verwaltung funktioniert. Das hilft natürlich“, sagt sie.

Gemeinderätin zu sein, bedeute ihr viel, aber nicht um des Amtes wegen, wie sie sagt. „Man muss Dinge tun, weil es sich für etwas zu kämpfen lohnt, und nicht, um irgendwelche Posten zu bekommen.“

Schwerpunkt Sicherheit

Der Tierschutz wird sie bei ihrer Arbeit weiterhin begleiten. Kürzlich wurde sie von den Grünen zur fachpolitischen Sprecherin für diesen Bereich gewählt – und hat bereits konkrete Pläne. „Tierschutz muss bereits im Schulunterricht oder sogar im Kindergarten einen Platz haben“, sagt sie.

Auch auf Zirkusse hat sie ein Auge geworfen. „Die Stadt sollte keine städtischen Flächen mehr an Zirkusse vergeben, die mit Wildtieren arbeiten“, findet sie. Entsprechende Initiativen will sie bald auf den Weg bringen. Ihr zweiter Schwerpunkt ist Sicherheit und Ordnung. Auf die Frage nach dem Sinn von Videoüberwachung reagiert sie vorsichtig. Eines ist für sie aber klar: „Kameras werden Polizeipräsenz nie ersetzen können.“

Eberle ist in Ladenburg aufgewachsen, Mannheim kennt sie von Kindesbeinen an. Ihre Eltern arbeiten seit mehreren Jahrzehnten in der Quadratestadt. Ihr Vater ist Rechtsanwalt – und in derselben Kanzlei tätig wie die CDU-Stadträte Alexander Fleck und Claudius Kranz. Ob ihr dadurch Ärger ins Haus steht? Christina Eberle schüttelt lachend den Kopf. „Mein Vater hat sich sehr für mich gefreut. Und auch seine Kollegen haben ihm gratuliert“, sagt sie.

Dass ihr Vater etwas dagegen haben könnte, sowohl privat als auch beruflich von Stadträten umgeben zu sein, glaubt sie nicht. „Er weiß, wie leidenschaftlich ich mich für Dinge einsetze und er hat mich immer unterstützt“, erzählt sie.

Christina Eberle ist nach ihrer Schulzeit herumgekommen: Zum Studium zog es sie nach München, in Hamburg arbeitete sie als Staatsanwältin. „Diese Städte sind sehr aufregend und spannend, dennoch fühle ich mich nur hier wirklich Zuhause“, sagt sie. Mit ihrem Lebensgefährten und ihren zwei Söhnen lebt sie auf dem Lindenhof. Dort ist sie auch in ihrer Freizeit am liebsten. „Die Reißinsel bietet so viele Möglichkeiten – im Sommer wie im Winter“, findet Eberle. Die Natur, das Grüne – so etwas mache die Stadt lebenswert. Während sie das sagt, röhrt im Hintergrund ein Automotor auf – Eberle stört das überhaupt nicht. Ganz ungerührt sagt sie: „Hier kann ich besser arbeiten als Zuhause. Dort bin ich schneller abgelenkt.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 11.07.2019