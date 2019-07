Kämpferin für freie Kunst

Sie winkt ihm zu wie einem alten Freund, als sie auf das Denkmal des großen Dichters am Schillerplatz zufährt. Und sie sitzt natürlich auch auf einem „Schillerrad“ – also einem jener Fahrräder, die viele Jahre speziell für die Internationalen Schillertage des Nationaltheaters hergestellt worden sind. Denn bislang hat Schiller das Leben von Angela Wendt geprägt. Nun will sie, gerade für die Grünen neu in den Gemeinderat eingezogen, die Politik mit prägen.

„Dass Kunst frei bleibt“ – das ist das wichtigste Ziel der 47-jährigen promovierten Germanistin, die weder Auto noch Führerschein hat. Mit ihr wird bei den Grünen künftig jemand als kulturpolitische Sprecherin für Nationaltheater und Museen zuständig sein, die sich dort bestens auskennt. Schon als Studentin an der Universität Mannheim, wo sie lange auch als Assistentin am Lehrstuhl von Jochen Hörisch arbeitet, ist sie bei den Internationalen Schillertagen als Stipendiatin dabei. 2003, 2007, 2009, 2011 und 2013 zählt sie zum Organisationsteam der Schillertage, gestaltet die Diskussionsveranstaltungen (SWR 2-Forum) mit.

„Er ist ein Klassiker, der uns auch heute noch ganz viel zu sagen hat!“, begründet Wendt ihre Vorliebe für Schiller: „Bei mir hat er eingeschlagen“, sagt sie. Als Mensch, aber auch seine Werke habe Schiller sie früh interessiert, dann begeistert – und viel intensiver wie sie hat sich kaum ein Mannheimer mit ihm auseinandergesetzt: Nach der Promotion absolviert Wendt schließlich ein Wissenschaftliches Volontariat in den Reiss-Engelhorn-Museen, wo sie 2005/06 die große Ausstellung „SchillerZeit“ und danach noch eine Schiller-Gedenkausstellung in der Universitätsbibliothek mitgestaltet.

Aber nicht nur wegen Schiller ist ihr das Nationaltheater ans Herz gewachsen. Sie hat auch schon als Projektassistentin beim Mozartsommer gearbeitet, ist Mitbegründerin der „NThusiasten“, der jungen Mitglieder der Freunde und Förderer, und sehr engagiert bei der Kooperation von Universität und Theater.

„Ich schleppe alle meine Studenten ins Theater“, sagt sie salopp. Denn so, wie einst Hörisch ihr Theaterinteresse weckte, so gibt sie nun als Lehrbeauftragte an der Universität Seminare, im Gasthörer- und Seniorenstudium, in Germanistik wie auch für junge Betriebswirte, die Kurse am Zentrum für Schlüsselqualifikationen belegen.

Auch als Tanzlehrerin aktiv

Doch das ist nicht ihr einziger Beruf. Wendt arbeitet als Tanzlehrerin und ist als freie Dramaturgin für Schauspiel, seit einem halben Jahr auch für Tanzprojekte am privaten Theater Felina-Areal tätig. „In der freien Szene bin ich zu sehr drin“, begründet sie auch, warum diesen Part der Kulturpolitik weiter Gerhard Fontagnier betreuen wird. Aber dass „Leute im Kulturbereich gescheit bezahlt werden müssen, nicht nur an oder über der Grenze zur Selbstausbeutung“ – dafür will die freiberufliche Kulturmanagerin auch im Gemeinderat kämpfen.

In die Politik ist sie „so reingerutscht“, wie Wendt sagt. Vor etwa neun Jahren Mitglied der Grünen geworden, hilft sie damals gleich im Landtagswahlkampf mit. Prompt wird sie, von 2012 bis 2015, Kreissprecherin. Schon 2014 kandidiert sie, wenn auch erfolglos, bei der Kommunalwahl, wird danach Bezirksbeirätin und sachkundige Einwohnerin im Kulturausschuss. Politische Ämter waren nicht ihr Ziel, „aber ich wollte einfach etwas bewegen, nicht nur sagen ’man sollte, man könnte’“, so Wendt. Die Grünen mit ihrer sehr basisdemokratischen Struktur hätten ihr da sehr gefallen.

Dabei sei es „sicher auch eine Verpflichtung“, dass die Grünen nun größte Fraktion sind, so Wendt: „Wir haben viele Ideen, aber müssen jetzt liefern“, sagt sie. Zur Kultur wird sie daher weitere Themen übernehmen, etwa als lärmpolitische Sprecherin und in der Frauenpolitik.

Info: Dossier unter morgenweb.de/kommunalwahl

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.07.2019