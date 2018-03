Kaffee eine Woche Thema in Q 6/Q 7

Anzeige

Vom 19. bis 24. März beschäftigt sich das Stadtquartier Q 6/Q 7 mit dem Thema Kaffee. Los geht es mit einer Ausstellung über „Kaffee – das schwarze Gold“, die täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet ist. Am 23. März lädt die Deutsche Röstergilde ihre Mitglieder zu einer Kaffee-Verkostung von zehn Rohkaffees ins Stadtquartier. Am Aktionstag zur Einführung des neuen „Mannheim-Bechers“, eines Mehrweg-Trinkgefäßes, gibt es dann am 24. März auf dem Münzplatz und in Q 6/Q 7 mehrere Aktionen. Unter anderem werden Produkte aus Kaffeesäcken vorgestellt, ein Barista zeigt „Latte-Art“, zudem werden die Aktionen musikalisch umrahmt.