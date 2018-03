Kaffee in vielen Variationen im neuen Becher

Anzeige

Auch die Aktionen des Stadtquartiers rund um „Deutschlands beliebtestes Heißgetränk“ ziehen die Gäste an. Marc Schneider ist hauptsächlich wegen der regionalen Röstereien der deutschen Kaffeegilde gekommen. Das Konzept der Kampagne hat ihn schließlich überzeugt, weswegen er sich für einen „Mannheim-Becher“ entschieden hat: „Ich passe gerade meinen Lebensstil der Umwelt zuliebe an.“ Er ernähre sich mittlerweile vegetarisch und versuche ausschließlich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die Ausstellung „Kaffee - Das schwarze Gold“ nimmt die Besucher mit auf die Reise der Kaffeepflanze bis zum Heißgetränk und beantwortet Fragen über die Entdeckung und Herstellung von Kaffee. Die von der Frühlingssonne, lichtdurchflutete Galerie des Einkaufszentrums zeigt Momentaufnahmen des Getränks von dem Fotograf Adonis Malamos, der beispielsweise in Italien, Portugal und Österreich auf der Suche nach passenden Motiven war.

Ashkan Mahmoud beteiligt sich am Mehrwegbecher-Projekt. Seine „Stullenküche“ in Q 6 verkauft den Trinkbehälter. Am Morgen seien bereits sechs Exemplare verkauft worden. „Hier ist alles auf Nachhaltigkeit geprägt. Wir finden das ist ein sehr wichtiges Thema“, erklärt Mahmoud. Nachhaltigkeit betreffe schließlich jeden. Trotzdem greifen viele Besucher auch zum Startschuss der Nachhaltigkeitskampagne immer noch zu alten Pappbechern.

Den Kaffeeverbrauch möchte auch die Upcycling-Desingerin Isabelle Kempf umweltfreundlicher machen. „Ich mache Taschen und Körbe aus Kaffeesäcken“, sagt die Designerin. Wenn der Kaffee in Deutschland ankomme, würden die Säcke nur noch als unnützer Müll zurück bleiben. Darum benutze sie die Säcke für ihre Designs. Mit Upcycling verwertet man Materialien im Gegensatz zu Recycling nicht wieder, sondern wertet sie auf.

Auf dem Münzplatz wird in Kooperation mit der Bäckerei Görtz eine Weltkugel aus 350 grünen und blauen Muffins gebildet, die später an die staunenden Gäste verteilt werden. Die Aktion wird musikalisch von Jugendlichen des Trommelpalasts unterstützt. Schließlich Umweltbürgermeistern Felicitas Kubala sagt den Pappbechern den Kampf an. „Es kann so nicht weiter gehen, das ist nicht zukunftsfähig“, erklärt sie und verweist auf die verschmutzen Weltmeere. Mit dem Projekt spare man „Abfall und Ressourcen“. Sie hofft, dass die Bewegung weiter wachse und immer mehr Unternehmen und Bürger an der Kaffeebecher-Kampagne teilnehmen. (man)

