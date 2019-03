Kaffeeautomat geknackt

Ein Einbrecher hat in der Nacht zu gestern einen Kaffee- und einen Getränkeautomaten bei einem Dienstleistungsunternehmen in der Casterfeldstraße, Höhe Dannstadter Straße, in Neckarau aufgehebelt. Laut Polizei gelangte der Unbekannte gegen 0.30 Uhr in den Aufenthaltsraum der Firma, indem er eine Tür aufbrach. Aus einem der Automaten stahl der Täter eine Geldkassette mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Ob der Einbrecher auch die Büroräume aufsuchte, konnte die Polizei gestern noch nicht sagen. Die Schadenshöhe steht demnach ebenfalls noch nicht fest. Es werden Zeugen gesucht: 0621/83 39 70. pol/lok

