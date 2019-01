Kaffeeklatsch beim Kurfürsten

Zu einem Streifzug durch Küchen und Kabinette des Schlosses lädt der Vortrag „Kaffeeklatsch am Mannheimer Hof“ in den Reiss-Engelhorn-Museen morgen (24.) ein. Kunsthistorikerin Irmgard Siede zeigt um 19 Uhr, wie dort im 18. Jahrhundert die neu aufkommende Kaffeekultur zelebriert wurde. Im Mittelpunkt stehen fragile Kostbarkeiten aus Porzellan, das im Barock so wertvoll war, dass es auch „weißes Gold“ genannt wurde. Aus zart bemalten Tassen wurden exotische Köstlichkeiten getrunken: Kaffee aus dem Orient, Tee aus China und heiße Schokolade aus Südamerika. Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Zeughaus in C 5 statt. Der Eintritt kostet drei Euro. pwr

