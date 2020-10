Kalender dienen dem guten Zweck

Am 31. Oktober und an allen Samstagen im November stehen Mitglieder vom Lions-Club Mannheim-Rosengarten wieder auf dem Wochenmarkt in G 1. Zum 18. Mal verkaufen sie den Benefiz-Adventskalender. Wie immer bildet der Wasserturm das Titelblatt, aber dieses Mal ist es kein Foto oder eine Grafik, sondern ein Gemälde von Luisa Ludwig. Sie hat das Mannheimer Wahrzeichen mit strahlenden Sternen geschmückt.

Denn auch die Lions-Aktiven strahlen: „Vor einem halben Jahr waren wir uns nicht sicher, ob alle unsere Sponsoren diese außergewöhnliche Zeit gut überstehen“, so Sigi Fournes. Doch es sei wieder gelungen, „einen Kalender mit tollen Preisen auf die Beine zu stellen“ und Einkaufs- und Verzehrgutscheine im Gesamtwert von weit über 17 000 Euro hinter die 24 Türchen zu verstecken. Zu den vielen Sponsoren zählen unter anderem die Sparkasse, das Nationaltheater, Thalia, das Modehaus Engelhorn, die Metzgerei Hauck, Eis Fontanella, das Café Mohrenköpfle, die Juweliere Nitsch und Troncone, Urmel sowie der Rosengarten. Oberbürgermeister Peter Kurz ist Schirmherr des besonderen Projekts.

Nummer täglich im „MM“

Wer den Adventskalender für 5 Euro kauft, hat vom 1. bis zum 24. Dezember die Chance, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen. Auf jedem Kalender ist eine eigene Gewinnnummer aufgedruckt. Täglich werden die Zahlen der Kalender, deren Besitzer sich auf einen Preis freuen dürfen, im Feld des Horoskops vom „MM“ veröffentlicht.

Über das ganze Jahr erstreckten sich die Vorbereitungen für den Kalender. Der Erlös geht wie jedes Jahr an Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region. Aber auch die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ unterstützen die Lions stets. Beim Verkauf der 6500 Kalender werden die Lions-Freunde unterstützt von der Tourist Information, den Mannheimer Filialen von Thalia, Franco Troncone, Kosmetik-Institut am Waldpark, Metzgerei Hauk und Mod‘ Oro. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020