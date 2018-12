Kalender zeigt Zeugnisse der Stadtgeschichte

Der arg beschädigte Flussgott Neckar, 1719 von Peter van Branden für das Marktplatzdenkmal geschaffen – er lagert derzeit auf der Friesenheimer Insel. Jetzt ziert er einen Kalender für 2019, den der Verlag Waldkirch für den Verein Stadtbild hergestellt hat. Auf dem Marktplatz steht nämlich nur eine Kopie. Der Verein will mit dem Kalender „auf viele denkmalgeschützte originalen Bauteile aufmerksam machen, die derzeit an unterschiedlichen Orten der Stadt lagern“, so Vorsitzende Helen Heberer. Fotograf Jean-Luc Lasnier hat sie dokumentiert. „Es sind Zeugnisse unserer Stadtgeschichte, aber in einem beklagenswerten Zustand, Verwitterung und dem Verfall preisgegeben“, so Heberer. Der Verein fordert daher ein Lapidarium – also eine museale Sammlung und Präsentation der alten Steine. Den Kalender gibt es für 20 Euro bei der Buchhandlung Waldkirch, der Konditorei Herrdegen und im „Kleinen Rosengarten“. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018