Kalt-Konfekt und heiße Liebe

Es gibt Orte in der Stadt, an denen sich die Erinnerungen vieler Menschen geradezu kristallisieren: Das Alster-Kino und das gleichnamige Café in O 3, die wir in unserer Rätselfolge 168 suchten, gehören zweifellos dazu. Das Bild aus den 1960er Jahren wirkte quasi als Katalysator für all die schönen Geschichten, die unsere Leser mit dem Motiv verbinden. Da geht es um die ersten Erlebnisse vor der großen Leinwand, um süße Erinnerungen an kaltes Konfekt und heiße Liebe oder um tolle Tanznachmittage. Einer der Rätselfreunde hat, so darf man es sagen, sogar stundenlang an einer Filmproduktion des großen Bernhard Wicki mitgewirkt, ein anderer fühlte sich beim Betrachten des Fotos wiederum in eine Zeit zurückversetzt, da man als Mann in ein Tanzlokal nur mit Krawatte eingelassen wurde – wenn man nicht gewisse Tricks auf Lager hatte. . .

Klaus Hinkel erinnert das Bild an Jahre, als es noch deutlich mehr Kino-Vielfalt gab in der Innenstadt: „Das Alster gehörte seinerzeit zur ,Creme de la Creme’ der Mannheimer Innenstadt-Lichtspielhäuser, die in den 50er und 60er Jahren ihre Blütezeit erlebten“, schreibt er – und zählt auf: „das Alhambra, das UFA-Universum (Vetter Hochhaus), Scala Mannheimer Filmfestspiele, Schauburg, Planken-Kino, Odeon.“ Werner Hübner weiß noch, dass das Alster „deutlich unter Straßenniveau lag“, und hat bis heute den großen blauen Vorhang – „gefertigt von den Werkstätten des Nationaltheaters – nicht vergessen.

„Rasiersitz“ erste Reihe

Norbert Schöfers Assoziationen zu dem Bild sind auch olfaktorisch: Einer der Säle sei ein Raucherkino gewesen: „Hat man aber auch im Nachbarsaal noch ziemlich gerochen.“ Für Manfred Hexamer war es dagegen der Komfort, der seine Erinnerung prägte: „Kein anderes Kino in Mannheim hatte bequemere und hochwertigere Sitze“, lobt er. Jürgen Schweighöfer saß nicht ganz so kommod: „Immer wenn wir im Alster waren, hatten wir ,Rasiersitz‘vorne in der ersten Reihe: Kopf in den Nacken und Film schauen.“ Birgit Schneider durfte als Kind „Bambi“ sehen: Es war ein Super-Erlebnis damals, als ich mit meiner Mutter und meiner Schwester da war.“ Für Thomas Metzger haben Kino-Besuche damals süß geschmeckt: „Eiskonfekt für 50 Pfennig. Super Zeit“, kommentiert er.

Wie es ist, für einen berühmten Film-Regisseur zu arbeiten, das hat Heinrich Kraus in den Räumlichkeiten in O 3 erfahren. Er war von 1957 bis 1960 Dekorateur im Modehaus Neugebauer, „welches man über den unteren Kinoraum in der ersten Etage . . . erreichen konnte“. Bernhard Wicki, damals noch am Anfang seiner Regie-Karriere, drehte genau dort 1959 sein Erstlingswerk „Warum sind sie gegen uns?“. Eine Szene „an einer Schaufensterfront in einer Passage wurde dort“, also bei Neugebauer, „aufgenommen. Wir hatten für diese vier Minuten im Film die ganze Nacht arbeiten müssen, bis die Szene im Kasten und Bernhard Wicki zufrieden war“.

An das zum Kino gehörende Alster-Café erinnern sich besonders viele Leser. Rosemarie Hackländer etwa schreibt uns: „Ins Alster-Café gingen mein Mann und ich jeden Samstag 1965/66 zum Tanztee. Es war eine schöne Zeit mit toller Tanzmusik.“ Vielleicht ist ihr da auch Christa Kurzenberger begegnet: „Man traf sich dort mit Freunden und Freundinnen z. B. nach der Tanzstunde bei Geisert.“ Rita Wiesler hat im Café am 1. Mai 1974 ihren Mann kennengelernt. „Es spielten immer tolle Musikkapellen“, weiß sie noch. „Wir haben dann ein Jahr später am 3. Mai 1975 geheiratet, und diese Ehe hielt zehn Jahre“.

Schwärmen für den Schlagzeuger

Das kann Ehepaar Blank toppen: „Hier im Alster-Café lernten wir uns am 20. Januar 1967 beim Tanzen kennen – und lieben“, erinnert sich Winfried Blank. „Ob Walzer, Rumba, Foxtrott oder Tango – mit von der Tanzschule Geisert geschulten Schritten tanzten wir den ganzen Abend elegant und harmonisch über das alsterliche Parkett – und hatten nur noch Blicke für uns.“ Dass die beiden seit jenem schicksalhaften Tag 53 glückliche Jahre verbracht haben, sei nicht verschwiegen. Sie tanzen übrigens noch sehr gerne – „altersentsprechend deutlich ruhiger eben!“ Heide Henigin hat noch die „tollen Live-Bands“ im Ohr: „Vor allem eine Band hatte es mir angetan: die Hilgers-Crew.“ Ob das freilich nur an der Musik lag, darf bezweifelt werden: „Sie spielten toll – und für den Schlagzeuger schwärmte ich ein wenig“.

Karl-Heinz Hedemann ging auch gern tanzen, „dabei gab es allerdings ein Problem: Die Herren hatten Zutritt nur mit Krawatte“. Freilich ließ sich der Knoten lösen: „Von unserer Gruppe ging nach dem Eintritt einer mit mehreren Krawatten wieder hinaus und verschaffte damit auch den Übrigen Zutritt.“ Man muss sich zu helfen wissen.

Info: Alle Folgen: morgenweb.de/ erkennen-sie-mannheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.03.2020