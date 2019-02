Kamen dieselben Reifendiebe zweimal?

Am Dienstagmorgen hat ein Pole vergeblich versucht, einer Kontrolle durch Beamte der Bayreuther Verkehrspolizei auf der A9 zu entgehen. Laut Staatsanwaltschaft fanden die Beamten in seinem Kleintransporter gestohlene Reifen im Wert von etwa 45 000 Euro.

Bei der Kontrolle an einer Tankstelle in der Nähe der Anschlussstelle Himmelkron fiel den Beamten sofort auf, dass der 22-jährige Pole sehr nervös war. Auf der Ladefläche seines Renault Masters stießen die Polizisten auf neun neuwertige Kompletträdersätze von Mercedes. Zudem fanden die Polizisten Marihuana in der Jacke des Fahrers, ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Aufgrund seiner unglaubwürdigen Angaben über die Herkunft der Reifen, nahmen die Ordnungshüter den Tatverdächtigen mit zur Polizeidienststelle.

Dort stellte sich heraus, dass die hochwertigen Reifen auf Alufelgen am Montag in einem Autohaus in Mannheim von Fahrzeugen abmontiert worden waren. Neben den Rädern stellten die Verkehrspolizisten auch einen neuwertigen, ebenfalls gestohlenen Laubbläser sowie Tatwerkzeuge sicher. Die Staatsanwaltschaft Mannheim erließ Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Am Mittwoch wurde er dem Ermittlungsrichter in Bayreuth vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am gleichen Tag sollen bislang unbekannte Täter zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr erneut das Verkaufsgelände eines Nutzfahrzeughändlers in der Elsa-Brändström-Straße aufgesucht haben. Dabei handelt es sich, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen, um das gleiche Autohaus, aus dem das Diebesgut des Polen stammt. Die Unbekannten demontierten an vier Fahrzeugen die Reifen und stahlen somit Kompletträder im Wert von rund 50 000 Euro.

Wie sie das Diebesgut im Anschluss abtransportierten, ist bislang unklar. Ob es sich bei beiden Fällen um dieselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit unter Tel.: 06203/9 30 50 bei der Polizei zu melden. pol

