Kameras haben die Innenstadt im Blick

34 Kameras laufen, 42 weitere sollen in diesem und dem nächsten Jahr folgen. Stadt und Polizei führen in der Innenstadt eine „intelligente Videoüberwachung“ ein, die es so bislang zumindest europaweit nicht gibt. Alle Bilder laufen im Polizeipräsidium ein und werden dort live beobachtet – am Anfang von Polizeibeamten, aber auch von einem Computerprogramm. Dieses Programm, das Computerexperten am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt haben, soll lernen, Straftaten zu erkennen und zu melden.

Zudem werden die Bilder 72 Stunden gespeichert und dann gelöscht. Eine biometrische Gesichtserkennung gibt es nach Angaben der Polizei aber nicht, zudem hänge das System nicht am Internet und sei darum vor Zugriffen von außen sicher. Entscheidungen über den Einsatz von Polizisten trifft dann ein Beamter, betont Polizeipräsident Thomas Köber.

Zustimmung der Bevölkerung

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lobt das System bei seiner Vorstellung Anfang Dezember als „einmalig und erstmalig“, die Mannheimer Polizei zähle in Sachen Digitalisierung „bundesweit zur Avantgarde“. Überwacht werden der Bahnhofsvorplatz, die Breite Straße, der Marktplatz und der Alte Meßplatz. Später könnte der Plankenkopf folgen. Grund ist eine wachsende Debatte über Straftaten, besonders Gewaltkriminalität wie Raub. Schon einmal gibt es deswegen eine Videoüberwachung, die schließlich 2007 beendet wird, weil die Kriminalitätszahlen gesunken sind.

Auf einen Rückgang der Kriminalität setzen Polizei und Stadt auch jetzt wieder. Und auch die Mehrheit der Mannheimer unterstützt das Projekt: Beim „MM“-Bürgerbarometer Anfang Dezember sagen 85 Prozent der Befragten, sie fänden die Überwachung gut. bro

