Kameras kommen trotz Rückgang

Trotz des Rückgangs der Kriminalität auf Straßen und Plätzen in Mannheim sind die Zahlen auf dem Alten Meßplatz und in der Breiten Straße von Paradeplatz bis Neckartor immer noch so hoch, um dort die geplante Videoüberwachung vorzunehmen. Das sagte Polizeipräsident Thomas Köber. Unter Straßenkriminalität fasst die Statistik Delikte auf öffentlichen Flächen zusammen. Stadtweit ist sie 2017 um 9,3 Prozent gesunken. Die genannten Bereiche seien aber weiter Kriminalitätsbrennpunkte, wie es das Gesetz für einen Kameraeinsatz vorschreibe. „Im Sommer“ solle das Filmen auf dem Meßplatz starten, so Köber. Die Kriminalitätszahlen am Plankeneingang O 7/P 7 hingegen müssten nach Ablauf des Jahres 2019 erneut geprüft werden. Wegen der Baustelle seien sie aktuell niedrig. imo