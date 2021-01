Kameras, Licht und Corona-Tests

Vier Kameras, ein fernsehgerechtes Bühnenbild aus einer 20 Quadratmeter großen LED-Wand – für den virtuellen Neujahrsempfang gestaltete die m:con–mannheim:congress-gmbh den Mozartsaal zum Fernsehstudio um. Abgewickelt haben das unter Leitung von Sabrina Bederke, Manager Technical Planning Corporate & Shows bei der m:con, vor allem die Technik-Auszubildenden vom Rosengarten.

Die durften schon in den vergangenen Jahren den Neujahrsempfang maßgeblich mitgestalten. „Es freut mich sehr, dass das auch in diesem Jahr – wenn auch unter anderen Umständen – möglich war“, erklärt Sabrina Bederke. Schließlich hätten die wenigen Veranstaltungen, die aufgrund der Corona-Beschränkungen in dem Kongresszentrum stattfinden konnten, die Ausbildung der Auszubildenden schon beeinflusst.

Neu aufgestellt

Für das virtuelle Format war die Gestaltung ganz anders als sonst, als sich oft bis zu 9000 Besucher beim im Rosengarten drängten. „Aufgrund der Studiosituation, die andere Anforderungen an Beleuchtung stellt als ein Live-Event, mussten wir ein vermeintlich einfaches, aber hoch komplexes Lichtdesign entwickeln“, erläutert Joachim Grafen, Head of Conception & Creation bei der m:con. Bei der Verleihung des Bertha-und-Carl-Benz Preises habe man das erstmals auf diese Weise umgesetzt. „Licht transportiert Emotion und wirkt gegen Eintönigkeit,“ so der Chef der Kreativ-Abteilung des Rosengartens.

Aber auch an der inhaltlichen Gestaltung war die m:con beteiligt. Verantwortlich zeichnete Rainer Gluth, Abteilungsleiter Veranstaltungen und Protokoll im Rathaus, gemeinsam mit seinem Team sowie im Rosengarten als Projektleiter Inan Arac. Dabei ging es darum, das Konzept von umfangreichen Programmpunkten und langen Reden hin zu kurzweiligen und dialogischen Formaten umzustellen, aber auch auf die Einhaltung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten. „Alle Beteiligten wurden täglich auf Covid-19 getestet. Wäre ein Test positiv ausfallen, hätten wir Ersatzpersonal gehabt“, so Arac.

Rosengarten-Chef Bastian Fiedler ist stolz auf sein Team. Schon mit Beginn des ersten Lockdowns im März habe sich die m:con „strategisch neu aufgestellt, digitale Veranstaltungslösungen erarbeitet und erfolgreich umgesetzt“. Hybride Veranstaltungsformate würden sicher auch künftig von den Kunden genutzt. Dabei wolle der Rosengarten „Kommunikationsplattform in der realen und digitalen Eventwelt“ sein, so der m:con-Geschäftsführer. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.01.2021