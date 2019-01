Kameruner mit falscher Identität

Ein zur Abschiebung ausgeschriebener Kameruner wurde am Sonntag am Hauptbahnhof festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 30-Jährige beim Schwarzfahren erwischt und deshalb von der Bundespolizei kontrolliert. Zunächst wies er sich mit einem Studentenausweis der Frankfurter Goethe Universität aus. Da die Polizisten bezweifelten, dass das Bild tatsächlich den Mann zeigt, nahmen sie ihn zur Identitätsfeststellung mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass er wegen diverser Straftaten gesucht wird und ausreisepflichtig ist. Bei der Kontrolle wurde auch die Geldbörse einer anderen Personen mit sich. Er wurde zur Abschiebung an das Polizeipräsidium überstellt. mics/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.01.2019