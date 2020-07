Kammermusik am Teehaus

Zu einer „Matinee im Grünen“ lädt die Mannheimer Bläserphilharmonie an den Sonntagen 19. und 26. Juli, jeweils 10.30 Uhr, in den Luisenpark ein. Einlass ist jeweils 10 Uhr. Die Konzerte dauern etwa 90 Minuten. Die Pandemie bedeutet auch für die Mannheimer Bläserphilharmonie tiefe Einschnitte. Gerade für ein Blasorchester ist an Proben und Konzerte mit rund 80 Musikern in einem geschlossenen Raum zurzeit nicht zu denken. Nach dreimonatiger Zwangspause hat sie aber in kleineren Formationen mit dem Proben begonnen und will nun im Garten des chinesischen Teehauses musikalische Kostbarkeiten unter anderem von Dvorák, Mozart und Taffanel präsentieren – am ersten Termin mit einem Flötenquintett, dann ein Klarinettenquartett. Platzreservierungen mit Angaben der für die Corona-Nachverfolgung benötigten Daten sind direkt beim Teehaus unter der Nummer 0172/3 01 17 24 täglich von 12 bis 18 Uhr möglich. Der Eintritt ist frei, nur der Parkeintritt ist zu entrichten. pwr

