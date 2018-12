Kammermusik zum Verlieben

Die Akustik im Rittersaal des Schlosses ist an sich schon beeindruckend. Noch beeindruckender wird sie, wenn wahre Meister ihres Faches zu einer Matinee aufspielen. Überboten wird das nur noch dadurch, dass es sich um eine Benefizveranstaltung handelt, in diesem Fall zugunsten der „MM“–Aktion „Wir wollen helfen“. Schon über 30 Jahren hat es Tradition, dass Professoren und Studierende der Musikhochschule die Hilfsaktion unterstützen.

Musik von Debussy und Schubert

Peter W. Ragge als zweiter Vorsitzender des Hilfsvereins war es, der sich bei den treuen Besuchern im voll besetzten kurfürstlichen Ambiente des Schlosses für deren Kommen bedankte. „Sie ermöglichen es uns durch Ihre Unterstützung, dass wir anderen Menschen helfen können, die sich vielleicht am Ende des Monats noch nicht einmal mehr das Essen leisten können“, so Ragge.

Wegen des Schneefalls hatten die Musiker nur wenig Zeit für ihre einzige gemeinsame Probe direkt vor dem Konzert. Um so erstaunlicher war, dass ihr Auftritt nur als gelungen bezeichnet werden konnte, was der langanhaltende Beifall bewies. „Wir freuen uns, dass wir nun schon seit über 30 Jahren zusammen arbeiten. Das ist immer ein Highlight in unserer Konzertsaison, bestätigte der Präsident der Musikhochschule, Rudolf Meister, der auch in diesem Jahr wieder sein ganzes Können am Piano „meisterlich“ einbrachte.

Den schwierigen Part an der Geige bei der Sonate für Violine und Klavier in g-Moll von Claude Debussy übernahm die junge Geigerin Viviane Hagner, die als eine der profiliertesten Musikerinnen ihrer Generation eingestuft wird. Debussy schrieb die Sonate für Violine und Klavier g-Moll, als der Welt 1917 wegen des Kriegs der Atem stockte. Mit ihr wollte der Komponist das klingende Denkmal einer Musik bauen, die scheinbar alle um ihn herum vergessen hatten, nämlich der französischen Musik, wie Rudolf Meister erklärte. In Werken von Jean-Philippe Rameau und François Couperin fand er Anregungen, die er in der klar strukturierten Sonate verwendete.

Anstatt der seit Joseph Haydn in ganz Europa typischen viersätzigen Form schrieb Debussy nur drei Sätze, übertitelt mit poetischen Spielanweisungen, wie im zweiten Satz, wo es „fantastique et léger“ heißt, was auf deutsch fantastisch und leicht bedeutet. Dazu trotzte Debussy strengen Formregeln und ließ Violine und Klavier so viel Raum, dass sie einander spielerisch herausforderten. Dadurch werden fast schon selbstverständlich sensible Melancholie und schillernde Lebensfreude miteinander verbunden, wie es Meister beschrieb. Debussy verzichtet in dem Stück fast völlig auf die bei ihm bekannte kämpferische Note. Der Beginn des ersten Satzes, eine Violinkantilene im Dreiertakt über ruhigen Klavierakkorden, erinnert an Musik von Brahms. Freilich entsteht daraus ein eher nervöser Dialog, der immer wieder wie musikalische Prosa, wie gesprochenes Wort, wirkt. Das immer wiederkehrende Hauptthema bildet das Band dieses ungezwungenen Satzes, der weit von großen Geste einer Virtuosensonate entfernt ist. Der Vortrag der beiden Musiker war denn auch als fast vollendet einzustufen.

Nicht weniger begeisternd für die Zuhörer fiel Franz Schuberts „Fantasie in C für Violine und Klavier“ aus, die die Musiker eindrucksvoll zu Gehör brachten. „Das klang schon ganz gut“, meinte Hagner nach ihrem Auftritt bescheiden.

Rossini und Harfenklänge

Zwei Sonaten von Gioachino Rossini, gespielt von Stefan Arzberger, Sung-Yun-Wang (beide Violine), Zherar Yuzengidzhyan (Violoncello) und Petru Iuga (Kontrabass), wurden zu einem stürmischen musikalischen Genuss. Die beiden Werke Rossinis gelten als geniale Huldigungen an das klassische Divertimento. Debussys „Danses sacrée et profane für Harfe und Streicher“, mit einem Taktwechsel vom lockeren Dreiviertel zu getragenem Zweidrittel, bildeten mit ihrer melodisch-harmonischen Gestaltung den krönenden Abschluss des Konzerts – vorgetragen von Streichern und der Harfenistin Ronith Mues.

